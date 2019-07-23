Съемочную группу "Сердца Пармы" проверяют из-за незаконной рубки в природном парке

В министерстве природы Пермского края сообщили, что съемочная группа фильма "Сердце Пармы" (экранизация романа Алексея Иванова) не получила заранее разрешение от краевого минприроды на съемки на территории "Каменного города". Тем не менее, в ведомстве сообщили Накануне.RU, что ситуация находится под контролем.

"Сейчас идет процесс оформления. Несмотря на это, со стороны инспекторов природного парка "Пермский" на время съемок налажен необходимый контроль за соблюдением всех правил поведения на особо охраняемой природной территории", - подчеркнули в министерстве.

Отметим, что на прошлой неделе инспектор природного парка "Пермский" обнаружил, что в парке были вырублены молодые деревья — пихта, ель и береза. Факт вырубки был зафиксирован сотрудниками лесничества и полиции. В минприроды сообщили, что разрешения на вырубку деревьев не давали.

Сейчас в ведомстве проверяют причастность съемочной группы к вырубке деревьев. После того, как нарушитель будет установлен, он будет обязан возместить нанесенный ущерб.

Напомним, съемочный процесс займет не мене 130 дней. Релиз фильма покажут в 2020 году. На берегах Усьвы и Вишеры, где проходят съемки, возведены декорации: деревянные города, крепости, дома на сваях. Добавим, что "Сердце Пармы" обещает стать одним из сложнейших постановочных проектов отечественного кино. Фильм представляет собой историю противостояния двух миров: Великого Московского княжества и уральской Пармы, древних пермских земель, населенных язычниками. Здесь столкнутся герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. В центре конфликта цивилизаций – судьба русского князя Михаила, который полюбил юную Тичерть, ведьму-ламию, способную принимать облик рыси. Страсть к язычнице и верность запретной любви, поход на вогулов, кровопролитные сражения и недолгий мир, битва между Московией и Пармой – герою выпадут испытания, в которых расстаться с жизнью не так страшно, как совершить предательство.