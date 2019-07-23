14 Августа 2020
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Происшествия В России За рубежом
бомбардировщик ту-95 стратегическая авиация (2008) | Фото: byaki.net

В Минобороны России ответили на обвинения Южной Кореи в нарушении границы

Глава управления нацбезопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён выразил секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву протест в связи с предполагаемым нарушением российским военным самолетом воздушного пространства этой страны, сообщила администрация президента Республики Корея.

"Мы рассматриваем эту ситуацию как крайне серьезную, если такое поведение повторится, мы предпримем намного более сильные меры", - цитирует РИА Новости слова чиновника.

"Требуем, чтобы Совета безопасности (РФ) дал оценку ситуации и предпринял должные меры", - заявил Чон Ый Ён.

Между тем, в Минобороны РФ заявили, что южнокорейские F-16 пересекли курс российских стратегических ракетоносцев и создавали угрозу их безопасности. Южнокорейские летчики не в первый раз пытаются помешать полетам авиации РФ над нейтральными водами, ссылаясь на некую "зону опознавания ПВО", - заявили в ведомстве. Там отметили, что южнокорейские истребители осуществляли непрофессиональные маневры над Японским морем. Между тем, маршрут российских Ту-95МС шел без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто, добавили военные.

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В Минобороны России ответили на обвинения Южной Кореи в нарушении границы

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Теги: министерство обороны, ту-95, нарушение границ, воздушное пространство



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