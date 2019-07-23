14 Августа 2020
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Boeing 757-200 Azur Air (2019) | Фото:zapsib-sut.sledcom.ru

Самолет Azur Air, вылетевший из Антальи в Москву, вернулся в порт вылета

Boeing 767-3Q8 авиакомпании Azur Air, вылетевший из Антальи в Москву около шести утра по местному времени, вернулся в порт вылета через 40 минут. О причинах возвращения пока не сообщается, согласно данным сайта Flightradar24.com, борт подал сигнал бедствия, который чаще всего означает срабатывание какого-либо датчика неполадки.

Напомним, накануне вечером клиенты этого перевозчика были вынуждены ждать своих рейсов во Москве и в Анталье несколько часов. Azur Air перенесла запланированный на ночь понедельника рейс ZF-9007 в Анталью по техническим причинам на вечер. Всего на борту должны были находиться 536 пассажиров, включая 107 детей. Рейс из Антальи в Москву также задерживался с вылетом.

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Самолет Azur Air, вылетевший из Антальи в Москву, вернулся в порт вылета

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Теги: azur air, возвращение, анталья, задержка рейса



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