"Это страшное зрелище". Под Курганом неизвестные выбросили в лесной овраг несколько десятков гусят

В лесном массиве под Курганом неизвестные выбросили в овраг с водой несколько десятков гусят.

Информация появилась от анонимного пользователя в группе "Типичный Курган" в соцсети "Вконтакте".

Аноним пишет, что он ехал по трассе "Курган - Омск" и остановился возле свертка в лес возле поворота на Керамзитный поселок. Вдруг он увидел, как из леса бегут гусята. Пройдя немного дальше в лесополосу он увидел яму, в которой было несколько десятков мертвых и живых гусят.

"Это было действительно страшное зрелище, они лезли друг по другу пытаясь выбраться, повсюду раздавался писк, которые выбрались бегали вокруг, кто то прям на глазах падал и умирал, рядом валялись разорванные коробки с опилками, в которых лежали мертвые гусята", - написал пользователь.

Жители Кургана беспокоятся, что гусят выбросили из-за болезни, и считают, что зараженные птицы распространят по округе заразу.