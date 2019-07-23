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туман в Кольцово (2018) | Фото: Накануне.RU

С ноября из Екатеринбурга открывается прямой рейс в Доминиканскую республику

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово открывается прямой рейс в Доминиканскую республику.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, начиная с 8 ноября раз в две недели полеты в аэропорт Ла-Романа будет выполнять авиакомпания Azur Air. Вылет из Екатеринбурга запланирован по пятницам в 9 часов 10 минут, из Доминиканы - по четвергам в 10 часов 10 минут (время указано местное).

Время в пути составит 12 часов, а полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 777-300 ER вместимостью до 531 пассажира.

Стоит отметить, что рейсы в Доминикану были в расписании Кольцово до 2014 года: полеты в аэропорт Пунта-Кана выполняла авиакомпания Nordwind.

Напомним, возобновить авиасообщение планировалось в 2017 году. Но тогда Росавиация отказала авиакомпании Azur Air в выдаче допуска на полеты из Екатеринбурга в Доминиканскую республику.

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С ноября из Екатеринбурга открывается прямой рейс в Доминиканскую республику

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Теги: Екатеринбург, Кольцово, Доминикана, рейс



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Ранее 11.07.2017 08:09 Мск Росавиация отказала Azur Air в выдаче допуска на полеты из Екатеринбурга в Доминиканскую республику

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