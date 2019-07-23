Польша пригласила Германию на 80-летие начала Второй мировой войны

Власти Польши пригласили Германию на годовщину начала Второй мировой войны, сообщила пресс-служба польского президента Анджея Дуды.

На мероприятия, посвященные 80-летию начала войны, приглашены члены Североатлантического альянса, Евросоюза, а также Восточного партнерства и Белоруссия, пишет Regnum.

При этом Польша отказалась приглашать Россию на памятные мероприятия, запланированные на 1 сентября.

Варшава объясняет это нарушением международного права, якобы допущенном СССР в 1939 году. Власти страны намерены провести эти мероприятия в кругу стран, с которыми Польша в настоящее время "работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств".

В МИД России заявили, что Варшава игнорирует историческую логику, организовывая мероприятия по случаю годовщины начала войны без участия России.