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Ким Чен Ын осматривает новую подводную лодку (2019) | Фото: kcna.kp

Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, предназначенную для выполнения задач в операционной зоне Восточного моря (так в Корее называют Японское море).
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Как передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын, осматривая субмарину, ознакомился с её операционно-тактическими данными и системой вооружений.

"Уважаемый высший руководитель, объясняя стратегическую идею нашей партии об использовании подлодки и подводной операции, отметил очередные задания и стратегические задачи, встающие перед областью оборонной науки и отраслью промышленности подлодки для их претворения в жизнь", – сообщает ЦТАК.

Ким Чен Ын осматривает новую подводную лодку(2019)|Фото: kcna.kp

Ким Чен Ын у борта новой подводной лодки(2019)|Фото: kcna.kp

Ким Чен Ын назвал создание новой подлодки "результатом патриотизма и преданности работников, ученых, техников и рабочих области оборонной науки и военного завода, которые вели энергичную борьбу за укрепление обороноспособности страны и очередной грандиозной демонстрацией мощи скачкообразно развивающейся оборонной промышленности".

Напомним, 9 мая 2015 г. Ким Чен Ын наблюдал за испытанием баллистической ракеты подводного базирования.

(2015)|Фото:

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Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку

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Теги: КНДР, Северная Корея, Ким Чен Ын



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