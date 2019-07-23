Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, предназначенную для выполнения задач в операционной зоне Восточного моря (так в Корее называют Японское море).

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Как передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын, осматривая субмарину, ознакомился с её операционно-тактическими данными и системой вооружений.

"Уважаемый высший руководитель, объясняя стратегическую идею нашей партии об использовании подлодки и подводной операции, отметил очередные задания и стратегические задачи, встающие перед областью оборонной науки и отраслью промышленности подлодки для их претворения в жизнь", – сообщает ЦТАК.

Ким Чен Ын назвал создание новой подлодки "результатом патриотизма и преданности работников, ученых, техников и рабочих области оборонной науки и военного завода, которые вели энергичную борьбу за укрепление обороноспособности страны и очередной грандиозной демонстрацией мощи скачкообразно развивающейся оборонной промышленности".

Напомним, 9 мая 2015 г. Ким Чен Ын наблюдал за испытанием баллистической ракеты подводного базирования.