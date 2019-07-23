СМИ: Банки-кредиторы могут начать подавать иски к Utair

Синдикат банков, которому авиакомпания Utair должна просроченные проценты, может начать выставлять иски по взысканию долгов. Накануне иск подал банк "Россия", (хочет получить 155 млн руб.), сообщает "Коммерсант". Всего задолженность перевозчика по процентам в июне составляет порядка 1,5 млрд руб. (подсчеты издания).

Пока неизвестно, какими принципами должны руководствоваться при попытке отсудить долги участники синдиката. Но, как пишет издание, они все недовольны предложенными Utair условиями реструктуризации долга.

Так, авиакомпания предложила погасить долги через 40 лет, что категорически не устроило некоторые банки. "Удовлетворение хотя бы одного иска судом может привести к подаче исковых требований всеми членами синдиката. В противном случае акционеры банков могут обвинить менеджмент в причинении ущерба", - говорит источник издания.

Согласно отчетности за первый квартал, Utair должна синдикату банков 15,3 млрд руб. по семилетнему кредиту (с погашением 19 ноября 2022 года) и 23,7 млрд руб.— по 12-летнему кредиту со ставкой 0,01% (с погашением 19 ноября 2027 года). Кроме того, компания должна Сбербанку 17,39 млрд руб. по еще одному семилетнему кредиту, который должен быть погашен 23 декабря 2022 года. В июне авиакомпания объявила, что выплатит кредиторам только часть средств по процентам — 109,2 млн руб. Таким образом, перевозчик допустил второй дефолт подряд после невыплаты в декабре 2018 года.

Близкий к Utair источник рассказал, что 12 июля перевозчик разослал банкам новое предложение по реструктуризации задолженности и финансовую модель работы компании на 12 лет.Кредиторы дадут ответ по новым условиям реструктуризации в конце августа — начале сентября.

Между тем, наканунеарбитражный суд ХМАО отказал ООО "Юган-Юнион кард" в признании банкротом авиакомпании Utair. Компания является кредитором перевозчика. Ранее суд вынес аналогичное решение по иску "Флеш лайт капитал", рассмотренному в рамках того же дела. Истцами выступают еще два контрагента авиакомпании: "Интер" и "ГИДПРОМЭНЕРГОСТРОЙ".

В начале июня стало известно, что Сбербанк не устраивает план реструктуризации долгов Utair – об этом заявил зампред правления банка Анатолий Попов. Банк является крупнейшим кредитором авиакомпании, и еще в марте этого года Герман Греф говорил, что оздоровление перевозчика банком будет поддержано.

"Очевидно, позиция банка значительно меняется. Мы ведем переговоры для того, чтобы все-таки усилить нашу позицию. Такая реструктуризация вряд ли устроит", цитирует РБК Попова. По его словам, единой сформированной позиции кредиторов пока нет, но по-прежнему идет переговорный процесс.

Прежде Сбербанк поддерживал предложения Utair, банк был единственным из синдиката кредиторов, согласившимся на перенос выплат процентов, он отказался от части прав по семилетнему кредиту на 18,9 млрд руб., в частности, на безакцептное списание денежных средств по этому кредиту.

В конце июня в Utair сообщили о продолжающихся переговорах с кредиторами и даже похвастались переносом процентных платежей с июля. При этом в компании отказались от выплаты дивидендов по итогам 2018 года.