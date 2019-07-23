14 Августа 2020
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Политика
атомная подводная лодка АС-12 &quot;Лошарик&quot; (2019) | Фото: Минобороны РФ

СМИ: Экипаж "Лошарика" мог спастись, если бы не следовал "Руководству по борьбе за живучесть"

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, могли эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с "Руководством по борьбе за живучесть" аппарата, сообщает "Коммерсант".

Напомним, пожар на научно-исследовательском судне ВМФ произошел 1 июля. Минобороны РФ официально сообщило о нем на следующий день. В результате ЧП погибли 14 российских моряков-подводников.

АС-31, также известная под названием "Лошарик", представляет собой атомную глубоководную станцию, оснащенную малоразмерным реактором и способную погружаться на глубину до 6000 м. Она предназначена для проведения специальных операций, хотя и не несет вооружения.

По данным источников газеты, дым в аккумуляторном отсеке на борту возник во время стыковки станции с лодкой-носителем.

При этом на начальной стадии авария не представляла большой опасности для экипажа, который мог эвакуироваться через шлюзовое устройство на лодку-носитель.

Но согласно "Руководству по борьбе за живучесть подводных лодок" члены экипажа обязаны оставаться и бороться с возгоранием на том месте, где их застал пожар. Покинувшим отсек грозит уголовная ответственность.

Шесть гидронавтов, по данным газеты, покинули АС-31, еще десять остались бороться с аварией.

Подводники, по данным участников расследования, до последнего боролись за сохранность станции, израсходовав на тушение очагов пожара все имеющиеся на борту средства.

Кроме того, экипаж за 40 минут "издышал" все изолирующие дыхательные средства, затем - запасы портативных дыхательных устройств, после чего офицеры использовали шланговые дыхательные аппараты. Командир запросил разрешение на эвакуацию, только когда моряки начали терять сознание.

Газета пишет, что офицеры погибли в результате взрыва аккумуляторной батареи, когда на помощь пострадавшим пришли четыре гидронавта сменного экипажа. Они встречали тушивших пожар у шлюзового устройства.

Что произошло после того, как люк между двумя кораблями в очередной раз загерметизировали, неизвестно. Скорее всего, в момент подготовки экипажа к эвакуации произошел взрыв аккумуляторной батареи.

Рассматриваются три традиционные в расследовании любой техногенной катастрофы версии - отказ техники, ошибка экипажа и злонамеренное воздействие.

Ранее СМИ сообщали, что основных причин аварии на подлодке "Лошарик" две. Первая - возгорание в электрическом щитке. Вторая версия, которую не исключает комиссия, - это диверсия, заявил источник РБК.

При этом другой источник считает диверсию маловероятной, отмечая, что это обнаружилось бы до выхода на задание.

Исследовательская станция, на которой вспыхнул пожар, могла использоваться для обеспечения навигации подводных беспилотников "Посейдон".

В Кремле заявили, что часть информации о гибели подводников в Баренцевом море является гостайной и не будет обнародована.

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СМИ: Экипаж "Лошарика" мог спастись, если бы не следовал "Руководству по борьбе за живучесть"

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Теги: лошарик, подводники, баренцево море



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