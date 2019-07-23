14 Августа 2020
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Происшествия Южный ФО В России
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

Житель Кубани приковал цепью в сарае своего 10-летнего сына и уехал с женой на роды

В селе Великовечное в Краснодарском крае 46-летний мужчина приковал своего 10-летнего сына цепью в сарае, а сам уехал с женой в перинатальный центр - женщина начала рожать.

Инцидент произошел днем 18 июля, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Отец обмотал вокруг шеи сына металлическую цепь. Забрав второго 4-летнего сына и жену, мужчина уехал. 10-летнему мальчику удалось самостоятельно выбраться из сарая и прибежать в местный магазин, сотрудники которого вызвали полицейских.

Сейчас мальчик находится в реабилитационном центре, на отца возбуждено уголовное дело.

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Житель Кубани приковал цепью в сарае своего 10-летнего сына и уехал с женой на роды

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Теги: Великовечное, цепь, ребенок, отец, сын, приковал, уголовное дело, роддом



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