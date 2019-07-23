В индустриальном парке "Боровский" начали выпускать мясные и фруктовые чипсы

14 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Тюменская область
Александр Моор, индустриальный парк Боровский, фабрика Окейч (2019) | Фото: admtyumen.ru

В индустриальном парке "Боровский" начали выпускать мясные и фруктовые чипсы

В индустриальном парке "Боровский" запущен в работу производственный комплекс "Окейч" - он будет выпускать снеки. Площадь фабрики составила 3,2 тыс. кв. м, объем инвестиций - 130 млн руб. На площадке будут работать 40 человек, высокотехнологичные рабочие места будут предоставлены в том числе жители поселка Боровский.

Комплекс оборудован в соответствии с современными техническими стандартами. Здесь используется экструзивное, сушильное, дражировочное, фасовочное, упаковочное и холодильное оборудование российских и китайских производителей, позволяющее выпускать широкий ассортимент продукции объемом до 210 тонн в месяц. Предприятие будет поставлять на полки магазинов мясные и фруктовые чипсы, сухарики, рисовые шарики во фруктовом сиропе, а в дальнейшем, после ввода второй очереди проекта, и кондитерские изделия, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

По мнению генерального директора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольги Романец, будущее инвестиционного развития региона за такими проектами, как "Окейч": "Специфика парка "Боровский" изначально предполагала, что здесь будут размещены небольшие сборочные производства и перерабатывающие предприятия легкой и пищевой промышленности. В отличие от своих старших братьев – крупных инвестиционных проектов, такие компании имею гораздо меньшие сроки реализации, обладают большей гибкостью. Появление таких проектов – свидетельство того, что инвестиционное развитие территории идет в правильном направлении".

Открывая производственный комплекс, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что ожидания, связанные с развитием индустриальных парков в регионе, полностью оправдались: "Главное, что мы достигли результата, к которому стремились, когда создавали парк "Боровский": появляются новые современные производства. В прошлом году, выступая с посланием Тюменской областной думе, я поставил задачу, чтобы такая практика была введена во всех муниципалитетах. Необходимо создавать и развивать муниципальные площадки, на которых местные производители могли реализовывать самые разные инвестиционные проекты".

По словам генерального директора фабрики Екатерины Истоминой, локализация производства на площадке индустриального парка "Боровский" позволила существенно сократить сроки ввода предприятия в эксплуатацию: "Став резидентами индустриального парка, мы получили готовую инфраструктуру. Если бы площадка была выбрана другая, сроки реализации проекта значительно увеличились бы. Для нас это критически важно, ведь чем дольше производство находится на стадии запуска, тем больше экономическая нагрузка на собственника. К тому же на площадке располагаются соседние компании, с которыми у нас выстроилась эффективная коммуникация. Мы понимаем друг друга, делимся опытом, переживаем общие трудности. При этом Агентство инфраструктурного развития Тюменской области выступает партнером и советчиком, помогая нам на всех этапах развития проекта".

Поставщиками сырья для фабрики снеков выступают местные товаропроизводители, контракты уже подписаны с Ишимским мясокомбинатом, Боровской птицефабрикой и животноводческим предприятием "Бизон".

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В индустриальном парке "Боровский" начали выпускать мясные и фруктовые чипсы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: боровский, окейч, производство, инвестиции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети