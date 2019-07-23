В индустриальном парке "Боровский" начали выпускать мясные и фруктовые чипсы

В индустриальном парке "Боровский" запущен в работу производственный комплекс "Окейч" - он будет выпускать снеки. Площадь фабрики составила 3,2 тыс. кв. м, объем инвестиций - 130 млн руб. На площадке будут работать 40 человек, высокотехнологичные рабочие места будут предоставлены в том числе жители поселка Боровский.

Комплекс оборудован в соответствии с современными техническими стандартами. Здесь используется экструзивное, сушильное, дражировочное, фасовочное, упаковочное и холодильное оборудование российских и китайских производителей, позволяющее выпускать широкий ассортимент продукции объемом до 210 тонн в месяц. Предприятие будет поставлять на полки магазинов мясные и фруктовые чипсы, сухарики, рисовые шарики во фруктовом сиропе, а в дальнейшем, после ввода второй очереди проекта, и кондитерские изделия, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

По мнению генерального директора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольги Романец, будущее инвестиционного развития региона за такими проектами, как "Окейч": "Специфика парка "Боровский" изначально предполагала, что здесь будут размещены небольшие сборочные производства и перерабатывающие предприятия легкой и пищевой промышленности. В отличие от своих старших братьев – крупных инвестиционных проектов, такие компании имею гораздо меньшие сроки реализации, обладают большей гибкостью. Появление таких проектов – свидетельство того, что инвестиционное развитие территории идет в правильном направлении".

Открывая производственный комплекс, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что ожидания, связанные с развитием индустриальных парков в регионе, полностью оправдались: "Главное, что мы достигли результата, к которому стремились, когда создавали парк "Боровский": появляются новые современные производства. В прошлом году, выступая с посланием Тюменской областной думе, я поставил задачу, чтобы такая практика была введена во всех муниципалитетах. Необходимо создавать и развивать муниципальные площадки, на которых местные производители могли реализовывать самые разные инвестиционные проекты".

По словам генерального директора фабрики Екатерины Истоминой, локализация производства на площадке индустриального парка "Боровский" позволила существенно сократить сроки ввода предприятия в эксплуатацию: "Став резидентами индустриального парка, мы получили готовую инфраструктуру. Если бы площадка была выбрана другая, сроки реализации проекта значительно увеличились бы. Для нас это критически важно, ведь чем дольше производство находится на стадии запуска, тем больше экономическая нагрузка на собственника. К тому же на площадке располагаются соседние компании, с которыми у нас выстроилась эффективная коммуникация. Мы понимаем друг друга, делимся опытом, переживаем общие трудности. При этом Агентство инфраструктурного развития Тюменской области выступает партнером и советчиком, помогая нам на всех этапах развития проекта".

Поставщиками сырья для фабрики снеков выступают местные товаропроизводители, контракты уже подписаны с Ишимским мясокомбинатом, Боровской птицефабрикой и животноводческим предприятием "Бизон".