"Хотели проверить, как идёт ремонт". В Югре опровергли массовое задержание активистов "Домой в СССР"

В Нижневартовске не было массового задержания представителей сообщества "Домой в СССР", "планировавших государственный переворот". Полицейские просто пообщались с представителями движения, которые проникли в помещение бывшей пиццерии, сообщил Накануне.RU информированный источник в силовых структурах.

Напомним, ранее появилась информация о задержании 20 июля двух десятков сторонников организации "Домой в СССР". Они якобы планировали вооруженные захваты административных зданий, в том числе полиции и налоговой инспекции, сообщает "Ъ". Идеология движения основана на отрицании легитимности власти, которая установилась в стране после распада СССР, а также всех законов (включая Конституцию). Нижневартовские активисты апеллировали к "прокуратуре СССР" и показывали документы, оформленные в похожем духе.

По данным источника, речь идет о пяти горожанах, которые незаконно оказались в ремонтируемом помещении пиццерии, расположенном в доме №58 по улице Мира в Нижневартовске. Они рассказали, что арендуют офис по соседству, но заинтересованы в площадях бывшей пиццерии и зашли на стройплощадку оценить качество ремонта.

Собственника ремонтируемого объекта в Нижневартовске нет, обсудить с ним визит незваных гостей не удалось. Никаких задержаний не было, добавил собеседник Накануне.RU. Известно, что в полицию ранее поступило письмо визитёров, однако его содержание не раскрывается.