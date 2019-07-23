В России могут урезать габариты парковочных мест

В России могут урезать габариты парковочных мест. "Сокращения" довольно серьезные: полметра в ширину и 0,3 метра в длину. По мнению экспертов, это поможет выделить места под парковку там, где сейчас не позволяет ширина проезжей части. Возможно, новый стандарт будет утвержден уже в ноябре этого года.

Нововведение позволит увеличить количество платных парковок в городах и заработать дополнительные деньги в местные бюджеты, пишут "Известия". Однако непонятно, будет ли за счет стандарта решаться проблема с нехваткой бесплатных машино-мест у социальных объектов.

Сейчас габариты парковочных мест регулируются строительными нормами и правилами (СНиП) "Стоянки автомобилей" от 2011 года, минимальные размеры машино-места с учетом допустимых зазоров безопасности (минимальное расстояние между машинами) для легкового авто составляют 5,3 на 2,5 м.

По новому предварительному национальному стандарту размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка. Если вдоль дороги - допускается снизить минимальную ширину до 2 м, а длина практически не изменится - 5,5 м. Если парковка размечена под углом 45, 60 или 90 градусов к проезжей части, минимальная длина машино-места уменьшится до 5 м, ширина останется прежней.

При этом в первом случае ширина проезда должна составлять не менее 3 м. Когда парковка размещена под углом 45 градусов, дорога должна быть не менее 3,5 м шириной, под углом 60 градусов - не менее 3,75 м, перпендикулярно – не менее 5,4 м.