В Перми пройдет акция памяти Бориса Коноплева

В Перми пройдет акция в память о почетном гражданине города Борисе Коноплеве. Это советский партийный, государственный деятель, первый секретарь Пермского обкома КПСС (1972-1988), председатель Пермского облисполкома, автор ряда книг и статей на общественно-политические темы. Борис Всеволодович сыграл большую роль в создании послевоенной многоотраслевой глубоко диверсифицированной и наукоемкой структуры экономики Перми и региона: по наукоемкому машино- и приборостроению миллионная Пермь вошла в первую десятку научно-промышленных центров Советского Союза. Борис Коноплев был награждён тремя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной звезды, медалями, многочисленными грамотами и благодарностями. В 2002 году прошла презентация первого издания книги Бориса Коноплева "Убеждений своих не меняю".

Во время мероприятия будут вручены памятные медали с изображением Бориса Коноплева ветеранам и молодым специалистам предприятий АО "ОДК-Пермские моторы". В акции примут участие представители краевых властей и администрации города Перми, директоров предприятий авиапромышленного холдинга.

Акция памяти состоится 25 июля в 13.00 на Комсомольском проспекте, 94 у памятника Борису Коноплеву.

Вклад Почетного гражданина Перми в развитие города, в котором он прожил большую часть своей жизни, не забыт. В 2009 году в память о Борисе Коноплеве установлена памятная мемориальная доска, в 2010 году – на Комсомольском проспекте открыт памятник в честь знаменитого советского деятеля. В 2019 году принято решение назвать одну из новых улиц города в честь Бориса Коноплева, на что дала согласие дочь Ольга.