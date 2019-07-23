В Перми пройдет акция памяти Бориса Коноплева

14 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
(2019) | Фото: gorodperm.ru

В Перми пройдет акция памяти Бориса Коноплева

В Перми пройдет акция в память о почетном гражданине города Борисе Коноплеве. Это советский партийный, государственный деятель, первый секретарь Пермского обкома КПСС (1972-1988), председатель Пермского облисполкома, автор ряда книг и статей на общественно-политические темы. Борис Всеволодович сыграл большую роль в создании послевоенной многоотраслевой глубоко диверсифицированной и наукоемкой структуры экономики Перми и региона: по наукоемкому машино- и приборостроению миллионная Пермь вошла в первую десятку научно-промышленных центров Советского Союза. Борис Коноплев был награждён тремя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной звезды, медалями, многочисленными грамотами и благодарностями. В 2002 году прошла презентация первого издания книги Бориса Коноплева "Убеждений своих не меняю".

Во время мероприятия будут вручены памятные медали с изображением Бориса Коноплева ветеранам и молодым специалистам предприятий АО "ОДК-Пермские моторы". В акции примут участие представители краевых властей и администрации города Перми, директоров предприятий авиапромышленного холдинга.

Акция памяти состоится 25 июля в 13.00 на Комсомольском проспекте, 94 у памятника Борису  Коноплеву.

Вклад Почетного гражданина Перми в развитие города, в котором он прожил большую часть своей жизни, не забыт. В 2009 году в память о Борисе Коноплеве установлена памятная мемориальная доска, в 2010 году – на Комсомольском проспекте открыт памятник в честь знаменитого советского деятеля. В 2019 году принято решение назвать одну из новых улиц города в честь Бориса Коноплева, на что дала согласие дочь Ольга.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми пройдет акция памяти Бориса Коноплева

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: акция памяти, борис коноплев, почетный житель перми



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети