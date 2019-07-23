Российская легкоатлетка отметила победу на ЧЕ забегом с розовым пледом вместо флага

Российская спортсменка Аксана Гатауллина, выступающая в соревнованиях по прыжкам с шестом, необычным способом отпраздновала первое место на чемпионате Европы среди юниоров, передает корреспондент Накануне.RU.

Легкоатлетка взяла розовый плед в горошек вместо российского флага и пробежала с ним круг почёта по стадиону.

Напомним, что легкоатлеты из России выступают на любых международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которое продолжается с 2015 года. Отечественные спортсмены не могут использовать форму и атрибутику в цветах национального флага.

Позже в интервью "Спорт-Экспрессу" спортсменка призналась, что решила подурачиться, отпраздновав победу таким способом.

"Ещё давно я заметила, как происходит у Сергея Шубенкова (российский легкоатлет, который специализируется в беге на 110 метров с барьерами, чемпион мира 2015 года. - прим.): допустим, он что-нибудь выигрывает, после финиша всем дают флаги, а он просто ходит по дорожке. И у меня возникла идея в случае победы взять что-то вместо флага", - призналась спортсменка.

Гатауллина также отметила, что счастлива победе, но "как-то не до конца".

"Смотришь на этот белый флаг, слушаешь другую музыку вместо гимна, и радоваться не получается. Не знаю, как у других ребят, но у меня были вот такие эмоции", - добавила легкоатлетка.