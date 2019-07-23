14 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
сгоревший автомобиль (2019) | Фото: facebook.com/Дмитрий Чукреев

"Его поджег неизвестный": в Екатеринбурге сгорел автомобиль координатора "Народного контроля"

В Екатеринбурге сгорел автомобиль координатора "Народного контроля" Дмитрия Чукреева.

Инцидент произошел минувшей ночью. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось на улице Мельковская: на площади в 8 кв.м огнем были повреждены салоны и кузова автомобилей ВАЗ-11130-22 и Audi A4.

В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар потушен в течение четырех минут.

горящий автомобиль(2019)|Фото: facebook.com/Дмитрий Чукреев

Сам Дмитрий Чукреев на своей странице в Facebook высказал предположение, что Audi могли поджечь, а связано это с деятельностью "Народного контроля", проводившего рейд по нестационарным объектам в Екатеринбурге.

"Неизвестный поджег наш автомобиль и скрылся", - сообщил Чукреев.

В полиции Екатеринбурга пообещали прокомментировать данный инцидент позже.

тушение автомобиля(2019)|Фото: facebook.com/Дмитрий Чукреев

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"Его поджег неизвестный": в Екатеринбурге сгорел автомобиль координатора "Народного контроля"

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Теги: Народный контроль, автомобиль, поджог



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Ранее 23.07.2019 12:36 Мск В Госдуме призвали оперативно расследовать поджог авто уральского активиста

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