Делегация Тюменской области на форуме в Петербурге укрепила связи с партнерами из Белоруссии

Делегация Тюменской области приняла участие в VI Форуме регионов России и Белоруссии в г. Санкт-Петербурге. В этом году тема форума – межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов двух стран. На форуме было представлено 56 субъектов России и все регионы Белоруссии, участвовало более тысячи представителей двух государств. Президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в пленарном заседании.

Тюменскую делегацию представляли начальник управления внешних связей и контроля департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области и главы Тюмени, Ишима, Ялуторовска – эти города имеют партнеров среди городов Белоруссии, сообщает областной департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства .

Глава Тюмени Руслан Кухарук в своем выступлении на секции, которая была посвящена развитию сотрудничества регионов, районов и городов Белоруссии и России, сообщил что внешнеторговый оборот между Тюменской областью и Белоруссией на протяжении последних лет демонстрирует положительную динамику. "В 2018 году товарооборот в сравнении с 2017-м увеличился почти на 20 млн долларов США, причем за счет увеличения как доли экспорта, так и импорта. По данным Уральского таможенного управления внешнеторговый оборот Тюменской области с республикой Беларусь в 2018 году составил 171,8 млн. дол. США, в том числе экспорт – почти 162 млн долларов США, импорт – 10 млн долларов США. За годы сотрудничества Белоруссия показала себя надежным внешнеторговым партнером, обеспечивая Тюменскую область молочной продукцией, изделиями легкой промышленности, лекарственными средствами, лифтовым и электрооборудованием, спецтехникой. Десятки предприятий региона развивают партнерские отношения с предприятиями из Белоруссии. В частности, в Тюмени для регулярных перевозок пассажиров эксплуатируются 317 автобусов Минского автомобильного завода, в многоквартирных домах используются 132 лифта, произведенные в Могилёве. Кроме того, Белоруссия на территории города имеет свою товаропроводящую сеть продовольственных товаров (9 продуктовых магазинов "Белоруссие продукты") и товаров легкой промышленности (6 магазинов "Милавица"), которые пользуются большим спросом у тюменцев", – сообщил он.

Глава Ишима Федор Шишкин и глава Ялуторовска Вячеслав Смелик приняли участие в секции, посвященной развитию туризма как драйвера экономического и культурного развития регионов России и Белоруссии. Сибирским городам есть, что предложить белорусским туристам. В Ялуторовске находится Ялуторовский острог, в котором можно окунуться в мир крестьянских увеселений и забав, почувствовать и унести с собой традиции русской культуры. В окрестностях Ишима находится археологический памятник эпохи бронзы – городище Ласточкино Гнездо. Это красивейшее место не оставит никого равнодушными.

В рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве между государственным учреждением "Национальное агентство по туризму" (Белоруссия) и ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" (Россия).

В Тюменской области уделяется внимание развитию побратимских связей между муниципалитетами региона и городов и районов Белоруссии. В настоящее время установлены побратимские связи между Тюменью и Брестом, Ялуторовском и Ляховичским районным исполнительным комитетом Брестской области, Тобольском и Могилевом, Ишимом и Бобруйском, Заводоуковском и Климовичским районом Могилевской области, Ярковским районом и Добрушским районным исполнительным комитетом Гомельской области, Викуловским районом и Буда-Кошелёвским районом Гомельской области.

На форуме активно обсуждался вопрос дальнейшего строительства Союзного государства. Россия и Белоруссия планируют работать над девятью крупными проектами в области совместной промышленной экономики — от создания зерноуборочной техники до космических технологий. Города и районы Тюменской области имеют необходимый потенциал для дальнейшего развития кооперационных связей с белорусскими партнерами.