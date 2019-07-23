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юго-восточная хорда, митинг (2019) | Фото: Накануне.RU

Ядерный могильник в Москве, вдоль которого планируют построить ЮВХ, обнесли забором

Территорию могильника радиоактивных отходов в Москве в районе Москворечье-Сабурово, вдоль которого планируют построить Юго-Восточную хорду, обнесли забором.

Забор, вероятно, появился по просьбе активистов, пояснил Regnum физик Андрей Ожаровский. Ранее общественники просили МЧС огородить территорию с высоким радиационным фоном, так как туда легко могли попасть все желающие.

Напомним, жители считают, что строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ) может привести к повторению чернобыльской катастрофы в Москве.

Эксперты опасаются, что возведение моста от Шоссейной до Кантемировской улицы спровоцирует оползни и растормошит могильник радиоактивных веществ. 22 июля москвичи вышли на митинг.

Ранее на круглом столе в Государственной думе общественники осудили намерения нажиться в ущерб безопасности, а эксперты обнародовали шокирующие результаты замеров радиоактивного фона в зонах строительства.

В могильнике при заводе хранится 60 тыс. тонн радиационных отходов, которые не создают рисков для населения, пока находятся под грунтом. Однако стоит "растормошить" эту зону, как опасные вещества окажутся в атмосфере,.

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Ядерный могильник в Москве, вдоль которого планируют построить ЮВХ, обнесли забором

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Теги: ядерный могильник, юго-восточная хорда, москва



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