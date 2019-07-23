Четыре игрока "Урала" вошли в символическую сборную второго тура РПЛ

Четыре футболиста екатеринбургского "Урала" вошли в символическую сборную второго тура Российской Премьер-лиги по версии InStat.

В списке лучших оказались защитники "шмелей" Роман Емельянов и Денис Кулаков, полузащитник Отман Эль-Кабир и нападающий Владимир Ильин.

Кроме них в списке также вратарь "Рубина" Юрий Дюпин, защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес, защитник "Арсенала" Максим Беляев, полузащитник "Спартака" Фернандо, на позиции атакующего хавбека - Никола Влашич из ЦСКА, на фланге - Юнес Намли из "Краснодара", еще один форвард - Сердар Азмун из "Зенита".

Напомним, что после первых двух туров "Урал" вместе с "Зенитом" лидируют в чемпионате, набрав по шесть очков.