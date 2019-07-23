Четыре игрока "Урала" вошли в символическую сборную второго тура РПЛ
Четыре футболиста екатеринбургского "Урала" вошли в символическую сборную второго тура Российской Премьер-лиги по версии InStat.
В списке лучших оказались защитники "шмелей" Роман Емельянов и Денис Кулаков, полузащитник Отман Эль-Кабир и нападающий Владимир Ильин.
Кроме них в списке также вратарь "Рубина" Юрий Дюпин, защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес, защитник "Арсенала" Максим Беляев, полузащитник "Спартака" Фернандо, на позиции атакующего хавбека - Никола Влашич из ЦСКА, на фланге - Юнес Намли из "Краснодара", еще один форвард - Сердар Азмун из "Зенита".
🔝 Символическая сборная второго тура #РПЛ по версии InStat Index pic.twitter.com/ipJ1iu944L— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 22 июля 2019 г.
Напомним, что после первых двух туров "Урал" вместе с "Зенитом" лидируют в чемпионате, набрав по шесть очков.