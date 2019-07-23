Теодор Курентзис официально уведомил пермский оперный театр об увольнении

Художественный руководитель и дирижер Пермского академического театра оперы и балета Теодор Курентзис написал официальное заявление об уходе из театра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе театра.

Последним рабочим днем Курентзиса на посту худрука станет 20 августа.

Напомним, об уходе Курентзиса стало известно 21 июня. Новый сезон начнется в театре уже без него. Бывший худрук сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора "MusicAeterna". При этом он останется вдохновителем международного Дягилевского фестиваля, который проходит в Перми.

Добавим также, что ранее бывший худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис заявлял, что покинет край, если к 2020 г. в нем не появится вторая сцена для оперного. Вскоре после этого заявления стало известно о намерении краевых властей выкупить мебельную фабрику, для строительства нового здания оперного театра.