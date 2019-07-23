14 Августа 2020
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Общество Курганская область
деньги, зарплата (2016) | Фото:Накануне.RU

Зауральцы должны управкомпаниям за коммунальные услуги более 230 млн рублей

Жители Курганской области должны за потребленные коммунальные ресурсы более 237 млн руб.

У людей долги перед 39 управляющими компаниями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Хуже всего обстоят дела с собираемостью денег у ООО УК "Лидер" - более 9,5 млн руб., ООО УК "Жилищник" - почти 9 млн руб., ООО "Сервис" - более 8,5 млн руб., ООО "Восток-Центр" - 32 млн руб., ООО "Новая волна Курган" - более 82 млн руб.

Как отметил руководитель Жилищной инспекции Курганской области Владимир Чупахин, не получая деньги за оказанные услуги, управкомпании не смогут достойным образом подготовить свои дома к зиме.

Работа с неплательщиками ведется, идут иски в суд, активно в этом направлении работают и судебные приставы.

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Зауральцы должны управкомпаниям за коммунальные услуги более 230 млн рублей

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Теги: долги, управкомпании, Курган, должники, ресурсы



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