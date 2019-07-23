14 Августа 2020
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знак запрета телефона (2019) | Фото: Накануне.RU

Сотрудники российских банков не смогут пользоваться смартфонами в рабочее время

В России предлагают запретить сотрудникам банков использовать смартфоны на работе.
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По словам вице-президента ассоциации российских банков Олега Скворцова, служащим будет разрешено оставить при себе мобильные устройства без камер, и важно, чтобы сотрудники сохраняли связь с внешним миром. При этом, подчеркнул Скворцов, возможность злоупотребления смартфонами следует исключить.

Ограничения могут начать действовать уже этой осенью. В подразделениях некоторых банков они уже введены, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно Центробанк разослал в российские банки письмо с рекомендациями не предлагать к льготному ипотечному кредитованию страховки и другие дополнительные платные услуги, прямо не упомянутые в правилах предоставления субсидий на льготные процентные ставки.

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Сотрудники российских банков не смогут пользоваться смартфонами в рабочее время

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Теги: банки, запрет, смартфоны



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