Сотрудники российских банков не смогут пользоваться смартфонами в рабочее время

В России предлагают запретить сотрудникам банков использовать смартфоны на работе.

По словам вице-президента ассоциации российских банков Олега Скворцова, служащим будет разрешено оставить при себе мобильные устройства без камер, и важно, чтобы сотрудники сохраняли связь с внешним миром. При этом, подчеркнул Скворцов, возможность злоупотребления смартфонами следует исключить.

Ограничения могут начать действовать уже этой осенью. В подразделениях некоторых банков они уже введены, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно Центробанк разослал в российские банки письмо с рекомендациями не предлагать к льготному ипотечному кредитованию страховки и другие дополнительные платные услуги, прямо не упомянутые в правилах предоставления субсидий на льготные процентные ставки.