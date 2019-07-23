Гибель второго пострадавшего при пожаре в палаточном лагере ребенка не подтвердилась

Власти Хабаровского края не подтвердили смерть второго пострадавшего при пожаре в палаточном лагере ребенка.

Ранее ряд СМИ сообщил, что погибших уже двое. Однако пресс-служба главы региона заявила, что это ошибка, погиб только один ребенок, передает Regnum.

ГУ МЧС по региону со ссылкой на Минздрав также сообщает, что при пожаре погиб один ребенок.

Три ребенка с ожогами находятся в реанимационном отделении больницы, еще один ребенок в детском отделении в шоковом состоянии. Еще пятерым взрослым помощь была оказана амбулаторно.

Напомним, пожар в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае произошел ночью 23 июля.

По данным спасателей, в лагере находилось 189 детей. В огне сгорели 20 из 26 палаток. Площадь огня составила около 240 кв. м.

По предварительным данным, работники базы пытались самостоятельно тушить пожар, а пожарных вызвали, когда у них не получилось ликвидировать возгорание своими силами.

По факту гибели ребенка заведено уголовное дело. Причины пожара устанавливаются.