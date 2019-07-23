В Тюмени бандит получил 16 лет – застрелил человека по ошибке, похищал бизнесменов ради выкупа

Тюменец Павел Луговской получил серьёзный срок за бандитизм – он в составе банды похищал бизнесменов, а до вступления в сообщество убил не того, кого ему "заказали", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры области.

В 2010 г. Луговской вошел в банду, созданную его двоюродным братом Сергеем Леонтьевым, члены которой похищали бизнесменов и вымогали у них деньги. В октябре 2011 г. преступники похитили предпринимателя и несколько дней насильно его удерживали, требуя крупную сумму денег.

Чтобы гарантированно получить её, злоумышленники вывезли жертву в лес. Там заложника заставили выстрелить в одного из бандитов и сняли это на видео. Под угрозой передачи видеозаписи в правоохранительные органы от бизнесмена получили 20 млн руб.. Только после задержания бандитов в 2018 г. предприниматель узнал, что убийство было инсценировкой. Двух сопротивлявшихся похищению бизнесменов Луговской сильно изувечил, что стало причиной смерти жертв.

Отметим, в ходе расследования выяснилось, что Луговской убивал и до создания банды. В апреле 1998 г. он, выполняя заказное убийство криминального авторитета, по ошибке убил другого человека. Преступник, переодевшись в бомжа, лежал в подъезде и караулил жертву. Когда та прошла мимо, прозвучало несколько выстрелов, но киллер промахнулся. Продолжить стрельбу в подъезде не удалось – заклинило патрон.

Луговской выбежал из подъезда и уже из пистолета-пулемета несколько раз выстрелил в убегавшего. После, подбежав к потерпевшему, несколькими прицельными выстрелами добил его и, сев в автомобиль под управлением Леонтьева, скрылся с места. Через несколько дней выяснилось, что по ошибке был убит шурин криминального авторитета – на них была похожая одежда, так как незадолго до этого у них был совместный шопинг. Деятельность банды в июне 2018 г. была пресечена.

В мае 2018 г. бизнесмен после очередной инсценировки убийства, отпущенный для сбора выкупа в 20 млн руб., обратился в правоохранительные органы. Злодеи были задержаны и по решению суда заключены под стражу. Изъято три пистолета, обрез, боевые патроны к ним, граната Ф-1, самодельное взрывное устройство.

В ходе следствия Луговской признал вину. Суд отправил его на 16 лет в колонию строгого режима. После он 10 месяцев будет ограничен в свободе. Кроме того, суд взыскал с убийцы в пользу двух пострадавших бизнесменов и шести родственников погибших 14 млн руб. компенсации морального и материального вреда. Сохранён арест двух машин и нежилого помещения.

11 июля Ленинский районный суд Тюмени приговорил главаря банды Леонтьева к 16 годам колонии строгого режима и взыскал с него в пользу двух бизнесменов 5 млн руб. компенсации вреда. Уголовное дело остальных бандитов рассматривает Тюменский областной суд.