Клинтон стала мамой в третий раз

39-летняя Челси Клинтон стала мамой в третий раз. Джаспер Клинтон Мезвински родился в понедельник, 22 июля.

Дочь бывшего президента США написала в твиттере, что она и ее муж Марк Мезвински "переполнены любовью и благодарностью" и "не могут дождаться, когда смогут представить новорожденного его старшим сестре и брату".

У пары есть дочь Шарлотта, родившаяся пять лет назад, и сын Эйдан 2016 года рождения.

Счастливое событие уже отметили и родители Челси – бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекреталь Хиллари Клинтон. Билл написал в микроблоге, что бабушка и дедушка "счастливы и благодарны за появление на свет новому внуку".

Челси и Марк (41) состоят в браке с 2010 года, живут в Нью-Йорке.