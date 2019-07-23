14 Августа 2020
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Общество За рубежом
(2011) | Фото:

Клинтон стала мамой в третий раз

39-летняя Челси Клинтон стала мамой в третий раз. Джаспер Клинтон Мезвински родился в понедельник, 22 июля.

Дочь бывшего президента США написала в твиттере, что она и ее муж Марк Мезвински "переполнены любовью и благодарностью" и "не могут дождаться, когда смогут представить новорожденного его старшим сестре и брату".

У пары есть дочь Шарлотта, родившаяся пять лет назад, и сын Эйдан 2016 года рождения.

Счастливое событие уже отметили и родители Челси – бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекреталь Хиллари Клинтон. Билл написал в микроблоге, что бабушка и дедушка "счастливы и благодарны за появление на свет новому внуку".

Челси и Марк (41) состоят в браке с 2010 года, живут в Нью-Йорке.

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Клинтон стала мамой в третий раз

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Теги: челси клинтон, многодетная мать, хиллари клинтон, билл клинтон



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