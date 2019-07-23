14 Августа 2020
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нефтекачалка, татарстан,нефть, добыча (2018) | Фото:Накануне.RU

Путин потребовал прекратить давать льготы нефтяникам

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству ввести мораторий на новые преференции для нефтяников. Поручение дано по итогам совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли, говорится на сайте Кремля.
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До 1 декабря президент поручил закончить инвентаризация нефтяных запасов на предмет экономической эффективности их освоения. До этого времени Правительство должно отказаться от предоставления новых мер господдержки.

Кроме того, кабмин должен разработать единые требования к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер господдержки нефтяников, а также глава государства потребовал Минэнерго обосновать предоставление льгот для добычи нефти на Приобском месторождении в ХМАО. Как сообщало Накануне.RU, месторождение разрабатывает "Роснефть", из-за высокой обводненности участка компания претендует на льготы по НДПИ. В Минфине оценивали выпадающие доходы от предоставления таких льгот в 460 млрд руб. за десять лет. Ранее "Роснефть" получила льготы для Самотлорского месторождения в ХМАО.

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Путин потребовал прекратить давать льготы нефтяникам

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Теги: льготы, ТЭК, месторождения, Владимир Путин



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Ранее 25.07.2019 08:29 Мск "Роснефть" объяснила льготы для месторождения в ХМАО компенсацией за сделку ОПЕК+
Ранее 24.07.2019 09:10 Мск Мораторий на льготы для нефтяников может затормозить разработку новых месторождений

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