Путин потребовал прекратить давать льготы нефтяникам

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству ввести мораторий на новые преференции для нефтяников. Поручение дано по итогам совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли, говорится на сайте Кремля.

До 1 декабря президент поручил закончить инвентаризация нефтяных запасов на предмет экономической эффективности их освоения. До этого времени Правительство должно отказаться от предоставления новых мер господдержки.

Кроме того, кабмин должен разработать единые требования к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер господдержки нефтяников, а также глава государства потребовал Минэнерго обосновать предоставление льгот для добычи нефти на Приобском месторождении в ХМАО. Как сообщало Накануне.RU, месторождение разрабатывает "Роснефть", из-за высокой обводненности участка компания претендует на льготы по НДПИ. В Минфине оценивали выпадающие доходы от предоставления таких льгот в 460 млрд руб. за десять лет. Ранее "Роснефть" получила льготы для Самотлорского месторождения в ХМАО.