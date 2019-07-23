Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму обратились в СПЧ

Председатель ЦИК России Элла Памфилова 23 июля встретится с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Они требовали провести эту встречу еще в день объявления результатов — 16 июля, но из-за состояния здоровья Памфилова не смогла их принять. Днем ранее глава Центризбиркома заявила, что подписи за кандидатов, не допущенных к выборам в Мосгордуму, стоит перепроверить.

Отказ получили 57 человек, на Трубной площади всю прошлую неделю проходили несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов. 20 июля на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг "За допуск на выборы". По оценке некоммерческой организации "Белый счетчик", он собрал 22,4 тыс. человек. По данным полиции, в акции участвовало 12 тыс. человек.

Оппозиционные кандидаты, получившие отказ в регистрации, намерены добиваться обжалования решений окружных комиссий. Так, жалобу в Мосгоризбирком подали уже 12 человек: Дмитрий Булыкин, Константин Янкаускас, Юлия Серебрянская, Иван Жданов, Екатерина Игнатова, Любовь Соболь, Елена Русакова, Дмитрий Гудков, Константин Лисица, Андрей Бабушкин, Сергей Смирнов, Ирина Собянина.

Независимые кандидаты, в свою очередь, заявили о предвзятом отношении к ним со стороны руководства Мосгоризбиркома и написали коллективное обращение к главе СПЧ Михаилу Федотову. Они просят провести в ближайшее время встречу в СПЧ с участием всех заинтересованных сторон, а также организовать на базе мониторинговой рабочей группы на выборах независимую перепроверку подписей всех самовыдвиженцев в тех округах, где часть из них была снята, а часть зарегистрирована, пишет "Коммерсант".

Напомним, участвовать на выборах в Московскую городскую думу изъявили желание более 400 человек, однако зарегистрироваться смогли только 290 кандидатов. Еще 57 выдвиженцев комиссия не допустила из-за недостоверных подписей. Оппозиция уверена, что власти "мешают" только их кандидатам, хотя из числа тех, кого сняли, большинство не имеют ничего общего с либералами.

Для регистрации выдвиженцы должны были собрать 5 тыс. подписей в своем округе – примерно 3% от числа его жителей. По словам политологов и политиков, это высокий барьер, но он нужен для "зачистки" от кандидатов, рассчитывающих не на победу, а на пиар.

Собрать нужное количество подписей удалось не всем, поэтому многие добровольно снялись с выборов. Первые "самоотводы" начались в 43-м округе, где разгорелось несколько скандалов из-за этого.

Как итог, шанс зарегистрироваться был у всех. У оппозиции, идущей в думу, чтобы работать, а не пиариться, и у действующих депутатов, которые не должны рассчитывать на старые заслуги и общаться с людьми "на местах". Именно для «отсева» всяких фриков и существует барьер – лучше всего об этом говорят недопущенные 57 кандидатов. Только вот оппозиция переживает только за "свои" 19, на остальных ей плевать. Почему? Вопрос, на который до сих пор нет ответа.