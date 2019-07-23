В заброшенной шахте Челябинской области погиб подросток

В Челябинской области проводится проверка после смерти подростка.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, 22 июля около села Новобурановка Агаповского района нашли тело 15-летнего несовершеннолетнего с травмами, характерными для падения с высоты.

По предварительным данным, подросток со сверстниками находился около карьера. Смертельные травмы получены им при падении в штрек недействующей шахты.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.