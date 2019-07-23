14 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область Уральский ФО
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

В заброшенной шахте Челябинской области погиб подросток

В Челябинской области проводится проверка после смерти подростка.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, 22 июля около села Новобурановка Агаповского района нашли тело 15-летнего несовершеннолетнего с травмами, характерными для падения с высоты.

По предварительным данным, подросток со сверстниками находился около карьера. Смертельные травмы получены им при падении в штрек недействующей шахты.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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В заброшенной шахте Челябинской области погиб подросток

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Теги: подросток, карьер, следствие



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Развитие сюжета:

Ранее 23.07.2019 20:23 Мск На Южном Урале по факту гибели 15-летнего подростка при падении в шахту возбуждено уголовное дело

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