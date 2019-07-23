14 Августа 2020
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хоккей, ворота (2019) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге появился "дворец Ночной хоккейной лиги"

В микрорайоне Солнечном на улице Счастливой в Екатеринбурге открыли "Арену Авто", – уже второй в городе "дворец Ночной хоккейной лиги".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, в церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, президент ХК "Автомобилист" Андрей Козицын, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

Юные хоккеисты смогут учиться в Академии хоккея по современным методикам и с лучшими тренерами, не прерывая тренировочный процесс.

Комплекс включает в себя две полноценные ледовые арены, 14 раздевальных, спортивные помещения: тренажерный зал на 25 человек, игровой зал на такое же количество человек, бросковый зал с синтетических льдом, а также столовую на 100 посадочных мест, восстановительный центр, класс теории, зоны отдыха спортсменов и другие помещения, обеспечивающие полный цикл технологии спортивного обучения и проживания хоккеистов.

Ежедневно тренироваться на льду и в спортивных залах смогут более 800 юных хоккеистов в возрасте от пяти лет. В спортивном интернате смогут постоянно проживать до 108 хоккеистов.

"Мне очень приятно, что у нас сохраняются добрые традиции, и команда-победитель Ночной хоккейной лиги в очередной раз привозит трофей в виде сертификата на 100 миллионов рублей. Так, "Авто" реализовала свое право на строительство этой арены. Мы, конечно, при выборе места и проекта учитываем мнение команды, и отрадно, что игроки выбрали развитие детского хоккея", – сказал губернатор Евгений Куйвашев.

Глава региона отмечает, что Свердловская область целенаправленно движется сегодня в сторону преобразования в территорию спорта и здорового образа жизни. Каждый год в наших городах появляются новые спортивные площадки, чтобы и взрослые, и дети могли заниматься любимыми видами спорта прямо рядом с домом. Всего на территории области создано 9,5 тысяч спортивных объектов, работает 28 крытых ледовых арен, шесть из которых открыто в прошлом году.

арена Авто(2019)|Фото: све.рф

арена Авто, Евгений Куйвашев(2019)|Фото: све.рф

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В Екатеринбурге появился "дворец Ночной хоккейной лиги"

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Теги: хоккей, арена, спорт



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