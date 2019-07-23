Банк "Открытие" подключил систему быстрых платежей

Банк "Открытие" подключил систему быстрых платежей Центробанка РФ в мобильном приложении и интернет-банке.

Ранее переводы в СБП были доступны в пилотном режиме лишь некоторым клиентам. Переводы в рамках СБП будут бесплатными. Максимальная сумма, которую можно будет перевести - 600 тыс. руб., сообщает ТАСС.

С 28 февраля в России заработала система быстрых платежей. К подключению готовились 12 банков, но только четыре организации подтвердили запуск системы: Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, ВТБ.

Новая система позволяет россиянам совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств. Оператором и расчетным центром системы выступает Центробанк РФ.

Тем временем, российские банки опасаются сбоев в системе быстрых платежей.

Участники проекта, который позволяет переводить деньги по номеру телефона, хотят получить от Банка России особые условия кредитования, что будет необходимо в том случае, если исчерпается установленный для расчётов лимит. Подобное может случиться в выходные или праздничные дни. В этом случае платежи остановятся.

Сегодня финансовые учреждения могут круглосуточно взаимодействовать с Центробанком. Однако с ростом числа участников большинство из них не сможет обеспечить непрерывную работу системы без кредитной поддержки ЦБ РФ.