Депутаты рассмотрят отмену льготной ставки НДС на пальмовое масло

Госдума 23 июля рассмотрит отмену льготной ставки НДС в 10% на пальмовое масло и повышение ее до 20%.

Эту норму днем ранее одобрил комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам. "Предлагается дополнить действующую норму про растительное масло словами "за исключением масла пальмового", - отметил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам его глава Андрей Макаров.

Планируется, что норму утвердят до конца этой недели. Как отметил Макаров, отмена льготы по НДС для пальмового масла даст бюджету 4,5-5 млрд руб., сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, средства, полученные за счет повышения НДС для продуктов, содержащих пальмовое масло, направят на поддержку производства отечественной молочной продукции. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Предложение повысить НДС с 10% до 20% для продукции с содержанием тропического масла будет оформлено поправкой ко второму чтению законопроекта о льготном режиме налогообложения на плодово-ягодную продукцию, сообщила пресс-служба "нижней палаты" со ссылкой на заявление председателя.

"Мы прогнозируем, что импорт пальмового масла будет замедлен. Если в прошлом году его рост составил более 20%, то после этого решения он станет замедляться", — сказал председатель Госдумы.

Эксперты прогнозировали рост стоимости продуктов с содержанием пальмового масла. Оно используется не только в кондитерской и молочной продукции, отмечает руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов. За счет свойств своих твердых жиров это масло хорошо применяется, например, им смазывают металлургическое оборудование. Техническое пальмовое масло также используется для производства косметических средств.