В Сети появился самый короткий тест на IQ

Американский профессор придумал самый короткий тест на IQ.

Он состоит из трех математических вопросов. Тест был придуман еще в 2005 году, однако в интернете появился только сейчас. В качестве эксперимента его было предложено решить 3 тыс. человек из разных сфер и с различным уровнем образования, в том числе студентам Йельского и Гарвардского университета. Правильные ответы на все три вопроса дали лишь 17% участников.

В тест вошли следующие вопросы:

1. Совместная стоимость теннисной ракетки и теннисного мячика составляет 1,10 доллара. Ракетка дороже мяча на 1 доллар. Сколько стоит мяч?

2. Пяти машинам текстильной фабрики требуется пять минут, чтобы изготовить пять вещей. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей?

3. В пруду растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Если для того, чтобы они полностью заполнили озеро, требуется 48 дней, то сколько дней нужно, чтобы они покрыли половину озера?

Наиболее распространенными ответами являются 10 центов, 100 минут и 24 дня соответственно, однако они неверны. На самом деле верные результаты таковы: 5 центов, 5 минут, 47 дней, сообщает Lenta.ru.