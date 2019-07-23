14 Августа 2020
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Boeing 757-200 Azur Air (2019) | Фото:zapsib-sut.sledcom.ru

В Анталью и Москву отправлены пассажиры задержанных рейсов

Авиаперевозчик Azur Air направила в Анталью и Москву пассажиров ранее задержанных рейсов.

Люди уже находятся в самолете. Около 500 пассажиров не смогли вылететь из Антальи, так как ожидали прилета лайнера из Москвы. В Шереметьево вылет борта Azur Air в обратном направлении задержался более чем на 16 часов.

Изначально Boeing 777 должен был вылететь в ночь на 22 июля, однако в итоге из-за технических неполадок вылет запланировали после 19 часов. Часть пассажиров, которые должны были вылететь из Шереметьево, за счет Azur Air отправили во Внуково. Оттуда они тремя рейсами вылетели в Турцию, сообщает РБК.

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В Анталью и Москву отправлены пассажиры задержанных рейсов

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Теги: Москва, Анталья, Azur Air



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