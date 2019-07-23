14 Августа 2020
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Общество В России
Озон Ozon (2014) | Фото:

Роскомнадзор: утечка из Ozon не нарушает права пользователей

Роскомнадзор проверил информацию об утечке почти 500 тыс. данных клиентов интернет-магазина Ozon.

Как заявили в ведомстве, сведения были собраны неизвестными из различных источников, а компания сделала все, чтобы обезопасить своих пользователей. В Роскомнадзоре считают убедительными предоставленные Ozon доказательства того, что база данных, которая оказалась в открытом доступе, "была скомпилирована неизвестными лицами из различных источников".

Как отмечается, около 30 тыс. пар "логин - пароль" оказались подлинными. Утверждается, что после обнаружения базы данных в открытом доступе специалисты Ozon заменили скомпрометированные пароли, о чем уведомили пользователей, сообщает "Интерфакс".

Напомним, на сайте, собирающем утечки данных пользователей Сети, появилась база с логинами и паролями более 450 тыс. клиентов Ozon. База появилась в интернете недавно, а все данные в базе - актуальны, однако пароли для входа не подходили. По словам экспертов, найденная база собрана из двух других, оригиналы которых обнаружены на хакерском форуме в ноябре прошлого года. Утечка могла произойти еще полгода назад, и компания должна была принять необходимые меры по обеспечению безопасности.

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Роскомнадзор: утечка из Ozon не нарушает права пользователей

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Теги: Роскомнадзор, Ozon, пароли



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