Рогозин: пуски с "Байконура" станут рискованными

Реконструкция "Гагаринского старта" приведет к тому, что пуски к МКС ракет "Союз" будут проводиться с одной стартовой площадки на "Байконуре".

Как сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, это создает риски. "Мы остаемся на Байконуре только на 31-й площадке. Это представляет собой серьезные риски концентрации всех пусков — и пилотируемых грузовиков, и автоматических — с одной стартовой площадки", — отметил глава "Роскосмоса".

Он считает, что для подстраховки пуски "Прогрессов" в "перспективе недалекой" можно проводить с космодрома "Восточный", тем самым разгрузив 31-ю площадку на "Байконуре" на период модернизации "Гагаринского старта", сообщает Lenta.ru.

Рогозин отметил, что ремонтные работы на стартовом столе №1 начнутся после 25 сентября, когда эмиратский астронавт отправится в составе экипажа на МКС, сообщает "Интерфакс".

Ранее "Роскосмос" договорился о новых сроках полета космонавтов из ОАЭ на МКС. "На переговорах в Дубайском космическом центре имени Мохамеда Бин Рашида "Роскосмос" согласовал с партнёрами программу полётов на МКС космонавтов из ОАЭ. Их подготовка уже ведётся в Звездном городке", - сообщил Рогозин. Ранее сообщалось, что астронавт из Эмиратов должен был отправиться на МКС весной этого года, однако сроки полета пришлось скорректировать.

"Гагаринский старт" — пусковая площадка на космодроме "Байконур", с которой 12 апреля 1961 года впервые в мире стартовал космический корабль "Восток" с лётчиком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту, сообщает "Википедия".