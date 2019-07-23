Более четверти питьевой воды в магазинах - подделка

Более четверти продаваемой в России питьевой воды является поддельной.

Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Процент фальсификата составляет от 25 до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%", — сказал он. По словам главы "Ростеха", для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды, сообщает РИА "Новости".

Ранее Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду.

Как предполагается, это предотвратит производство и оборот контрафактной продукции в стране.

Предложение ведомства направлено в Минпромторг. Сегодня в стране в обязательном порядке маркируют табак, духи, обувь, шины, фотокамеры и прочие товары. Двухмерный код наносится на упаковку и содержит такие данные о продукции, как наименование, производитель, дата, время и место выпуска.