Пожар в палаточном лагере под Хабаровском: есть жертвы

В палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае произошел пожар.

В результате этого один ребенок погиб, еще четверо пострадали. Они госпитализированы.

По данным спасателей, в лагере находилось 189 детей. В огне сгорели 20 из 26 палаток. Площадь огня составила около 240 кв. м.

По предварительным данным, работники базы пытались самостоятельно тушить пожар, а пожарных вызвали, когда у них не получилось ликвидировать возгорание своими силами.

По факту гибели ребенка заведено уголовное дело. Причины пожара устанавливаются, сообщает ТАСС.