Скульптор как сутяга: может быть, Чусовитину поставить памятник у себя дома?

История вокруг памятника Татищеву и де Геннину в Екатеринбурге все больше обрастает казуистическими нюансами, которыми так богата современная российская юриспруденция. Как передает корреспондент Накануне.RU, в Арбитражном суде Свердловской области 25 июля будет очередное рассмотрение теперь уже встречного иска относительно оспариваемого автором, московским скульптором Петром Чусовитиным права использовать изображения (фотографии) памятника, автором коего он является.

Справка. Петр Чусовитин – московский скульптор, заслуженный художник РСФСР, родом из Свердловской области, член Союза художников с 1976 года.

Краеведческий фонд "Наш Урал", его президент Марина Чеботаева и ее представители выдвинули встречный иск. Суть встречной претензии в том, что, по мнению Чеботаевой, контрагент не имеет исключительных прав на произведения, так как договор о защите прав был заключен только с одним автором. А, как известно, над созданием памятников работали целые творческие и производственные коллективы.

Позиция вроде бы более, чем логичная. Уж не говоря о том, что создавать памятники, а потом чинить препятствия к их широкому использованию для популяризации города, в котором они установлены, и использованию изображений памятников в путеводителях - полный , казалось бы, абсурд.

Но пока судебная практика на стороне автора. Арбитражный суд Свердловской области в конце мая принял решение в пользу истца, то есть, московского скульптора Петра Чусовитина, по аналогичному иску. Суд в конце мая 2019 года решил взыскать с издательства "Фест Хэнд" 10 тыс.руб. по делу о защите авторских прав на изображения с памятником основателям Екатеринбурга. Истец тогда утверждал, что издательство нарушило закон, выпустив путеводитель по Екатеринбургу, где на одной из страниц использована фотография монумента Татищеву и де Геннину Кстати, издательский дом сообщал, что решение – обжаловать ли приговор – примет после получения мотивировочной части, а также организация намерена следить – чем закончатся другие аналогичные процессы

Уже состоялся еще один успешный для скульптора Чусовитина судебный процесс. Компания "Евразия" разместила ставшие "опасными" для предпринимателей изображения памятников на коробках шоколадных конфет. И суд решил взыскать за такое конфетное украшение компенсацию в размере 70 тысяч рублей.

Что касается арбитражного процесса против фонда "Наш Урал", то первоначальный иск, естественно, последовал от автора. Суть претензии в том, что предприниматель Марина Чеботаева на своем сайте «Наш Урал» использовала изображение основателей Екатеринбурга для привлечения туристов. Истец настаивает, что, мол, исключительные права на произведения принадлежат автору памятника Татищеву и де Геннину Петру Чусовитину, а на памятник Мамину-Сибиряку наследнице автора Андрея Антонова —Татьяне Колпаковой. Цена компенсации в случае с Чеботаевой - 40 тыс. руб.

Наверное, стоит напомнить, что памятник Татищеву и де Геннину был установлен на площади Труда в Екатеринбурге в 1998 году. Изготовление памятника проходило в литейном цехе УЗТМ, а памятник был подарком городу к 275-летию. Заказчиком выступала мэрия Екатеринбурга.

Однако, почему-то на сегодняшний день документов, подтверждающих право владения памятником, у екатеринбуржской мэрии, видимо, нет. Интересно отметить и то, что в 1990-х годах администрация Екатеринбурга объявляла конкурс на возведение и проектирование монумента отцам-основателям города, по итогам конкурса победил коллектив Чусовитина. А по завершению работ творческая бригада получила, кстати, неплохой гонорар - 4,5 миллиона рублей. И еще один нюанс - на данный момент только автор Чусовитин заявляет претензии, другие члены того творческого коллектива в суд не обращались.

Очередной этап судебных баталий вокруг авторских прав на памятники состоится 25 июля. Накануне.RU будет следить за развитием событий.