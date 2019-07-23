Вахрин доложил Моору о работах по капремонту жилых домов: план на 2018 год выполнен полностью, в 2019 году - на 26%

План программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области в 2018 году исполнен в полном объёме. В рамках реализации краткосрочного плана текущего года, выполнены ремонтные работы в отношении 1 144 конструктивных элементов, что составляет 26%. В Аромашевском, Бердюжском, Юргинском районах и Голышмановском городском округе уже завершили мероприятия этого года. Об этом на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор, отчитался заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.

По информации пресс-службы губернатора, в регионе прорабатывается механизм объединения ремонтов конструктивных элементов многоквартирных домов. Такое поручение давал глава региона Александр Моор. В частности, предлагается реализовать этот подход при ремонте всех инженерных сетей дома, в том случае, если их обновление предусмотрено в трехлетнем краткосрочном плане. По мнению губернатора, это позволит уменьшить неудобства для собственников и провести все работы одновременно в более оптимальные сроки.

Как отметил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, региональная программа капитального ремонта финансово сбалансирована. Процент собираемости взносов в фонд капитального ремонта в муниципалитетах области с начала сборов составил 98 %. План мероприятий по обеспечению в Тюменской области финансовой устойчивости принят Фондом содействия реформирования ЖКХ одним из первых среди субъектов РФ.

Тюменская область корректирует и подходы к выполнению ремонта сетей газоснабжения. Техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования позволит определить необходимость его текущего, либо капитального ремонта или возможность дальнейшей эксплуатации без проведения ремонтно-восстановительных работ, что определено ГОСТ 54983-2012.