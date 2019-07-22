Члены избиркома не смогли назвать статью закона, по которой отказали в регистрации списка "Партии Дела"

21 июля Севастопольская городская избирательная комиссия отказала в регистрации списка "Партии Дела" на выборах в Законодательное собрание города. Как сообщалось ранее, основной причиной стало нарушение, по мнению комиссии, формы подписного листа, а именно не указание в "шапке" данных первых трёх кандидатов. И именно этот пункт отказа стал предметом горячего спора, разгоревшегося между представителями "Партии Дела" и членами избиркома.

Хотя изначально комиссия сделала упор на наличие среди подписантов людей, которые считаются умершими – заместитель председателя Лидия Басова с выражением зачитала фамилии "мертвецов". На это уполномоченный представитель партии Лилия Мамашева предоставила нотариально заверенные заявления "почивших" в Управление ЗАГС города Севастополя и Управление МВД по городу Севастополю, в которых подписанты просили "опровергнуть полученную от Севастопольской городской избирательной комиссии информацию о моей смерти либо предоставить мне документы, подтверждающие мою смерть, а также дать мне объяснения относительно сложившейся ситуации и причинах её возникновения". Ответ заявители просили предоставить им лично в руки.

- Опровергнуть заявлением у нотариуса, наверное, не совсем правильно, - заявила на это Лидия Басова, не пояснив, впрочем, каким образом подписантам можно доказать избирательной комиссии факт своего существования.

Впрочем, как подтвердила Басова, для партии это основание "не является определяющим" - основная претензия комиссии касалась формы подписного листа, из-за которой все 1722 подписи были признаны недействительными.

- Обращу внимание на то, что форма подписного листа на список кандидатов утверждена приложением 4.1 федерального закона ("Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" определяет форму подписного листа – прим.) и предусматривает указание фамилий, имён и отчеств первых трёх кандидатов, - заявила она.

Приложение действительно определяет форму подписного листа, подтвердила Лилия Мамашева, однако оно подразумевает, что первая тройка кандидатов указывается только при наличии так называемой общерегиональной части списка. И именно этого вопроса в севастопольском списке кандидатов развернулась вся дальнейшая дискуссия.

- Назовите, пожалуйста, конкретную норму из закона города Севастополя, где указано, что в списке есть общерегиональная часть? Конкретная норма, - обратилась к председателю Лилия Мамашева.

- Я не понимаю, какое это имеет к вам отношение! – возмутилась Басова.

- Вы отказываете нам в регистрации при допущенном нами браке в 1,5% при возможных 10% (у "Партии Дела" по другим основаниям были признаны 26 подписей из возможного брака в 172 подписи – прим.) именно из-за того, что мы не указали первую тройку кандидатов, которая указывается в том случае, если есть общерегиональная часть. Я спрашиваю: где в законе у вас говорится, что в городском списке есть общерегиональная часть? – снова спросила Мамашева.

- А где в федеральном законе говорится, что если список не делится на части, то первая тройка кандидатов не указывается? – парировала зампред.

- В сноске 2 приложения 4.1, - ответила на это представитель партии. – Я вам могу её зачитать: "В случае, если в общерегиональную часть списка включены один или два кандидата, указываются фамилии, имена, отчества этих кандидатов. В случае, если отсутствует общерегиональная часть списка кандидатов, в подписном листе слова "во главе которого находятся", соответствующая строка и текст подстрочника к ней не воспроизводятся". Так вот: скажите, пожалуйста, где в севастопольском законе упоминается общерегиональная часть? Сошлитесь на конкретную норму закона!

- Покажите статью! – крикнули из зала.

На это Сергей Даниленко предложил перестать задавать вопросы, поскольку "спрашивать можно очень долго", и заявил, что члены комиссии могут не отвечать представителям партии, если не хотят.

- Это напоминает мне пьесу Бомарше, - пожаловался он. – Если под этой кляксой нет союза…

- Я прошу прощения: председатель комиссии назвал федеральный закон кляксой? – не выдержал секретарь федсовета "Партии Дела" Алексей Лапушкин. – И не может назвать статью собственного регионального закона, в которой говорится об общерегиональной части?

Далее диспут превратился в форменную перебранку: Сергей Даниленко обвинил Лапушкина в "передёргивании" и поинтересовался, в качестве кого тот присутствует на заседании комиссии. Последний продемонстрировал удостоверение уполномоченного представителя.

- Подписанное, кстати, вами, господин Даниленко. Видимо, у вас проблемы и с памятью, - усмехнулся Лапушкин.

- Да, старческая деменция, - заявил председатель.

На дальнейшие вопросы Сергей Даниленко отвечать отказался, пригрозив, что для наведения порядка вызовет представителей Росгвардии. Впрочем, к тому времени как правоохранители появились в здании севастопольского избиркома, заседание уже закончилось. По его завершении Алексей Лапушкин пообещал Даниленко "встретиться в суде" - представители "Партии Дела" намерены обжаловать решение комиссии.



"Да, у меня деменция!", - председатель избиркома