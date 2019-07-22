Главный патриот ВГТРК Соловьев признал наличие вида на жительство в Италии

Журналист ВГТРК Владимир Соловьев признал наличие вида на жительство в Италии.

В своем телеграм-канале телеведущий ответил на расследование Навального. По его словам, вид на жительство в Италии не дает ему право на работу и гражданство в этой стране, а блогер, будучи юристом по образованию, обязан разбираться в таких вещах.

Также журналист уточнил, что вид на жительство у него есть уже давно - десять лет.

Владимир Соловьев предположил, что "расследование" против него было заказным.

Напомним, в 2018 году стало известно о двойном гражданстве ведущего Сергея Брилева и недвижимости в Лондоне.