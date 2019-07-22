13 Августа 2020
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Драка в Верховной Раде в процессе рассмотрения вопроса о ратификации соглашения по российскому флоту в Крыму (2010) | Фото: AFP

Известен полный состав новой Рады

По результатам подсчета более чем 75% бюллетеней на выборах в Верховную раду "Слуга народа" президента Владимира Зеленского получает абсолютное большинство. Изменения возможны только единичные. О новом составе украинского парламента - в сводке Накануне.RU.
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"Слуга народа" показывает феноменальный результат, которого ранее на Украине не добивался никто: 251 место, из них 123 по спискам и 128 - по одномандатным округам. Это явная неожиданность - никто не ожидал такого успеха по "мажоритарке", где партия Зеленского уверенно победила все остальные партии, которые добились лишь единичных успехов. Она может самостоятельно создавать правящую коалицию.

"Оппозиционная платформа - за жизнь" (Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук) получает 44 мандата, из которых 37 - по спискам, 7 - по одномандатным округам.

"Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко") и "Батькивщина" Юлии Тимошенко получают 26 и 25 мест соответственно, показав крайне слабый результат по одномандатным округам (2 мандата). Это тоже неожиданность: влияние Порошенко на местах уже через два месяца после ухода с поста президента полностью испарилось.

"Голос" певца Святослава Вакарчука получает 20 мест в Раде. Также 8 мандатов получают депутаты от других партий, победившие в одномандатных округах, и 48 - самовыдвиженцы. В сумме избираются 424 депутата. Еще 26 депутатов не избирались от округов в Донбассе и Крыму, который ранее входил в состав Украины и который та до сих пор считает своим.

Новый состав Рады, возможно, начнет работу уже в конце августа, заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Как сообщало Накануне.RU, в ДНР не надеются на то, что после формирования нового парламента Украина пойдет на мирное разрешение конфликта в Донбассе. При этом отмечают, что Зеленский уже не сможет оправдываться противодействием политических оппонентов и вся ответственность ляжет на него.

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Известен полный состав новой Рады

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Теги: Украина, выборы в Верховную раду



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