13 Августа 2020
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Владимир Коган (2019) | Фото:Businessman.ru

Не вынести даже вперёд ногами: в списке Forbes оказался мертвый олигарх

Журнал Forbes включил в свой рейтинг мертвого миллиардера. Бывший владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган попал в рейтинг Forbes с состоянием в 750 млн долларов. Составители, судя по всему, решили не исключать его из списка, несмотря на смерть. Напомним, что Владимир Коган скончался в возрасте 56 лет от долгой и тяжелой болезни. Любопытно, что его разместили на 140-м месте, тогда как в 2018 он получил 92-ое и, по данным журнала, имел состояние 1100 млн долларов.

В рейтинг Forbes также попали и уральские бизнесмены. 193-е место занял глава ЭР-телекома Андрей Кузяев, его состоянии оценили в 500 млн долларов. Вошел туда и владелец банка "Югра" Алексей Хотин, совладелец УГМК Андрей Бокарев, а также отец певицы и принцессы УГМК Насти Кудри Игорь Кудряшкин, бывший депутат Госдумы от Ханты-Мансийского автономного округа Леонид Симановский, совладелец Соликамского магниевого завода Петр Кондрашов, Михаил Шелков с ВСМПО-АВИСМА, Анатолий Седых, крупнейший акционер Объединенной металлургической компании (70%), которая выкупила ряд металлургических заводов в России, в том числе Чусовской металлургический завод в Пермском крае, Сейфеддин Рустамов, который в 1990-е вместе с Дмитрием Рыболовлевым участвовал в приватизации крупнейших предприятий Пермского края, а сейчас является основным акционером "Метафракса", экс-сенатор от Ямала Дмитрий Ананьев, челябинский владелец "Красного & Белого" Сергей Студенников, владелец "Сибура" Дмитрий Конов и Александр Дюков из "Газпромнефти".

В одном из описаний методологии составления списка Forbes сказано, что российские предприниматели часто записывают акции своих предприятий на ближайших родственников. Учитывая это обстоятельство, Forbes приписывает все активы, какими распоряжается семья предпринимателей, главе семейства - если родственники не принимают активного участия в управлении компанией, совладельцами которой являются. Возможно, поэтому Коган сохранился в списке, несмотря на смерть.

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Не вынести даже вперёд ногами: в списке Forbes оказался мертвый олигарх

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Теги: Forbes, рейтинг



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