13 Августа 2020
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Экономика В России
самолет Sukhoi Superjet 100 (2009) | Фото:wikipedia.org

Выручка от продаж "Суперджетов" в первом полугодии 2019 упала в семь раз

АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ОАК) в I полугодии 2019 года более чем в семь раз снизило выручку от серийного производства и поставок Sukhoi Superjet 100 относительного того же периода прошлого года, до 2,05 млрд руб. Такие данные следуют из отчетности компании, передает "Интерфакс".

Общая выручка компании за отчетный период упала почти в четыре раза, до 4,2 млрд руб. Услуги послепродажного обслуживания принесли ГСС 2,06 млрд руб. выручки против 1,09 млрд руб. годом ранее.

Себестоимость продаж снизилась в 4,4 раза, до 3,06 млрд руб., в том числе серийного производства и поставок самолетов - в 7,4 раза, до 1,7 млрд руб.

Чистый убыток ГСС увеличился в годовом выражении на 33%, до 1,07 млрд руб.

Долгосрочные обязательства компании на конец первого полугодия составляли 24,8 млрд руб. (на начало года - 44,09 млрд руб.), в том числе заемные средства - 18,2 млрд руб. (на начало года - 37,7 млрд руб.). Краткосрочные обязательства достигли 94,5 млрд руб. (на начало года - 66,1 млрд руб.), в том числе заемные средства - 40 млрд руб. (на начало года - 9,7 млрд руб.).

В 2018 г. поставки "суперджетов" снизились до 26 штук против 30 единиц в 2017 г., говорил бывший глава ГСС Александр Рубцов (покинул должность в апреле). Причиной, по его словам, был дефицит двигателей, который возник из-за поломок у действующих эксплуатантов SSJ-100: моторы, которые производились для оснащения новых самолетов, шли как запасные для старых.

Согласно отчету ГСС за I квартал, за этот период компания вовсе осталась без выручки от серийного производства и поставок Sukhoi Superjet 100. Годом ранее этот показатель был на уровне 3,46 млрд руб.

В конце 2018 года стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) перейдет под крыло Ростеха. В первом полугодии 2019 года процесс перехода начался. Сегодня стало известно, что глава Ростеха Сергей Чемезов просит на "оздоровление" корпорации 300 млрд руб. у государства.

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Выручка от продаж "Суперджетов" в первом полугодии 2019 упала в семь раз

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Теги: суперджет, гсс, оак, ростех



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