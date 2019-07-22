В жилом доме на Среднем Урале "рванул" газ

В жилом доме в поселке Буланаш произошел хлопок газа. Инцидент случился сегодня, 22 июля, около 17.30.

На первом этаже многоквартирного дома по ул. Кутузова произошел хлопок, предварительно, бытового газа.

Пострадал один человек, он доставлен в учреждение здравоохранения.

Кроме того, повреждены две квартиры в доме.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, надзорное ведомство проведет проверку, а кроме того, проконтролирует работу администрации поселка по расселению жителей пострадавшего дома.

Напомним, 19 июля стало известно о хлопке газа в поселке Асбестовском. Хозяин квартиры получил ожоги и госпитализирован.