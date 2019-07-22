В жилом доме на Среднем Урале "рванул" газ
В жилом доме в поселке Буланаш произошел хлопок газа. Инцидент случился сегодня, 22 июля, около 17.30.
На первом этаже многоквартирного дома по ул. Кутузова произошел хлопок, предварительно, бытового газа.
Пострадал один человек, он доставлен в учреждение здравоохранения.
Кроме того, повреждены две квартиры в доме.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, надзорное ведомство проведет проверку, а кроме того, проконтролирует работу администрации поселка по расселению жителей пострадавшего дома.
Напомним, 19 июля стало известно о хлопке газа в поселке Асбестовском. Хозяин квартиры получил ожоги и госпитализирован.