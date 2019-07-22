13 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
горелка, газ (2016) | Фото:Накануне.RU

В жилом доме на Среднем Урале "рванул" газ

В жилом доме в поселке Буланаш произошел хлопок газа. Инцидент случился сегодня, 22 июля, около 17.30.

На первом этаже многоквартирного дома по ул. Кутузова произошел хлопок, предварительно, бытового газа.

Пострадал один человек, он доставлен в учреждение здравоохранения.

Кроме того, повреждены две квартиры в доме.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, надзорное ведомство проведет проверку, а кроме того, проконтролирует работу администрации поселка по расселению жителей пострадавшего дома.

Напомним, 19 июля стало известно о хлопке газа в поселке Асбестовском. Хозяин квартиры получил ожоги и госпитализирован.

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В жилом доме на Среднем Урале "рванул" газ

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Теги: хлопок газа, прокуратура



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Развитие сюжета:

Ранее 23.07.2019 09:11 Мск На Среднем Урале пострадавший от хлопка газа дом может быть признан аварийным и снесен

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