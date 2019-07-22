В Челябинске более тысячи кандидатов выдвинулись на выборы в райсоветы

В Челябинске по состоянию на 22 июля 1 тыс. 26 кандидатов выдвинулись на выборы в районные советы депутатов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

594 человека баллотируются от политических партий. Так, от "Единой России" идет 170 кандидатов, от ЛДПР – 124, от "Справедливой России" – 114, от КПРФ – 110, от "партии "Яблоко" – 35 человек, от "Партии роста" – 19, от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость – 13, от "Родины" – 7, еще двух человек выдвинул "Союз труда".

432 кандидата – самовыдвиженцы.

Напомним, выборы в районные советы Челябинска пройдут 8 сентября. Горожанам предстоит избрать 170 депутатов, которые затем сформируют Челябинскую гордуму, делегируя в ее состав по семь своих представителей.