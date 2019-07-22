В ДНР не надеются на разрешение конфликта при новой Раде

В ДНР не надеются на то, что после формирования новой Верховной рады Украина пойдёт на мирное разрешение конфликта в Донбассе. Об этом Накануне.RU рассказал замминистра информации ДНР Артём Ольхин, комментируя итоги прошедших выборов.

"Интересный момент этих выборов - все прошедшие в парламент силы равномерно впитали в себя радикальных националистов. Поэтому, несмотря на то, что внешне ни одной ультраправой партии вроде нет, на самом деле мы столкнёмся с максимально жёстким неприятием всего, что связано с республиками Донбасса", - прогнозирует Ольхин.

Он также считает, что результаты выборов указывают на то, что на Украине в определенной степени создано "общество спектакля".

"Мало того, что более 40% голосов взяла партия Зеленского, укомплектованная, мягко говоря, далёкими от профессионализма кадрами, так и остальные участники процесса тоже вызывают скорее недоумение, чем понимание. Например, кто выбирал "Голос"? На что рассчитывает этот избиратель?" - вопрошает он.

"Эти два фактора: вопиющий непрофессионализм представителей новой украинской власти и русофобия, в случае с ДНР и ЛНР возведенная в крайнюю степень, - к сожалению, станут основными во взаимоотношениях между нами и Киевом. Поэтому рассчитывать на конструктивный диалог снова не приходится. Те немногие депутаты Верховной рады, которые, может быть, и хотели бы достигнуть хоть каких-нибудь положительных изменений в ситуации вокруг военного конфликта в Донбассе, вряд ли смогут это сделать на общем нездоровом политическом фоне, который сформировался внутри Украины. Потому что в данный момент мы видим только постоянное усиление обстрелов, нарастание антирусской и антидонбасской истерии в информационном поле и нарушение всех обещаний, с которыми шли во власть киевские политики", - констатирует Ольхин.

На днях глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские обстрелы свидетельствуют о нежелании Киевом мира.

"Зеленский либо не в состоянии контролировать украинскую армию, либо целенаправленно идет по пути террора народа Донбасса", - сказал он.

По его мнению, вряд ли новый режим тишины, объявленный с 21 июля, продлится долго.

"Я скептически к этому отношусь: их было очень много и, увы, заканчивалось все однообразно. Эти перемирия длились час, день, максимум неделю длилась относительная тишина", - подчеркнул глава ДНР.

Напомним, на выборах в Раду президентская "Слуга народа" получила большинство и может сформировать правящую коалицию самостоятельно. Как отметил депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко, "теперь у Зеленского не будет возможности оправдываться происками неких политических сил, которые мешают принять необходимые законы для выполнения Минских соглашений и из-за которых процесс буксует".