Сергей Шнуров намекнул, что Собчак жила "на два дома"
Вторая часть рэп-баттла между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак стихийно продолжается. В ход пошли "запрещенные приемы" вроде намеков на неверность телеведущей в браке. Пользователи считают, что это не слишком честно со стороны Шнура, поскольку третье лицо – бывший муж Собчак Максим Виторган – выглядит обманутым рогоносцем.
Напомним, ранее на пресс-конференции Шнуров заявил, что за Ксению стихи для их стихотворной перепалки писал режиссер Константин Богомолов, ее нынешний бойфренд, роман с которым, предположительно, начался до официального расторжения брака с Виторганом. Ксения ответила, мол, за Шнура песни сочиняла его бывшая жена Матильда. И вот Сергей в долгу не остался:
"Честная, спросите у Максима.
Репутация у ней, побойтесь бога,
Все предъявы ваши вышли мимо,
И не трогают её даже немного.
Что на дома-два жила, так враки это.
Всё на людях и всегда же при параде.
Ну подумаешь, что пососала где-то,
Это ж хулиганства просто ради.
Всё сама, стихи, *** и прозу,
Ни к чему ей Богомолов даже.
Я клянусь, клянусь своим циррозом
И её "интервьюерским" стажем, -
Чту заслуги перед человечеством
Ксюши, Моти, Бони, ну и прочих Лер.
Есть болезни, что совсем не лечатся,
Быть затычкой в каждой жопе, например".