13 Августа 2020
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Максим Виторган (2018) | Фото:Pixabay|Википедия

Сергей Шнуров намекнул, что Собчак жила "на два дома"

Вторая часть рэп-баттла между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак стихийно продолжается. В ход пошли "запрещенные приемы" вроде намеков на неверность телеведущей в браке. Пользователи считают, что это не слишком честно со стороны Шнура, поскольку третье лицо – бывший муж Собчак Максим Виторган – выглядит обманутым рогоносцем.

Напомним, ранее на пресс-конференции Шнуров заявил, что за Ксению стихи для их стихотворной перепалки писал режиссер Константин Богомолов, ее нынешний бойфренд, роман с которым, предположительно, начался до официального расторжения брака с Виторганом. Ксения ответила, мол, за Шнура песни сочиняла его бывшая жена Матильда. И вот Сергей в долгу не остался:

"Честная, спросите у Максима.

Репутация у ней, побойтесь бога,

Все предъявы ваши вышли мимо,

И не трогают её даже немного.

Что на дома-два жила, так враки это.

Всё на людях и всегда же при параде.

Ну подумаешь, что пососала где-то,

Это ж хулиганства просто ради.

Всё сама, стихи, *** и прозу,

Ни к чему ей Богомолов даже.

Я клянусь, клянусь своим циррозом

И её "интервьюерским" стажем, -

Чту заслуги перед человечеством

Ксюши, Моти, Бони, ну и прочих Лер.

Есть болезни, что совсем не лечатся,

Быть затычкой в каждой жопе, например".

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Сергей Шнуров намекнул, что Собчак жила "на два дома"

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Теги: сергей шнуров, ксения собчак, рэп-баттл



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