Правительство РФ заинтересовалось военным сотрудничеством с Китаем

Правительство РФ собирается заключить соглашение о военном сотрудничестве между военными ведомствами РФ и КНР.

В распоряжении кабмина РФ, опубликованном на портале правовой информации, указывается, что соответствующее предложение было внесено Минобороны РФ и согласовано с МИД.

Заключить соглашение планируется в соответствии с п. 3 ст. 11 ФЗ "О международных договорах Российской Федерации".

В прошлом году вооружённые силы двух стран провели совместные учения "Восток-2018", ставшие крупнейшими со времён советских "Запад-81". Реакция китайской стороны на нынешнее предложение пока неизвестна.