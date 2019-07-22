Губернатор Югны проверила, как в Нижневартовске за федеральные миллионы делают длиннее улицу Ленина

Губернатор Югры Наталья Комарова в компании мэра Нижневартовска Василия Тихонова проверила, как в городе ремонтируют дороги, а также реконструируют улицу Ленина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Одной из точек стала улица Ленина, где завершается ремонт участка дороги улицы Кузоваткина до улицы Нефтяников, длиной 1,5 км. Он проходит в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Контракт местной с компанией "СУ-909" заключён в конце мая. Полтора месяца потребовалось строителям, чтобы выполнить полный комплекс работ.

Большую часть времени заняли подготовительные мероприятия – срезка старого асфальта, замена бордюров, ремонт подходов к пешеходным переходам, установка тактильной плитки, поднятие люков, ремонт заездных карманов и остановочных площадок для автобусов. Для асфальтирования дороги этапами на несколько дней закрывали улицу. Это необходимо для качественной укладки полотна и полного его сцепления с основанием. Финансирование объекта осуществляется из трех источников: федерального, окружного и городского бюджетов. Завершение ремонтных работ запланировано в срок до конца июня. Гарантийный срок ремонта – пять лет.

Также Комаровой представили второй этап строительства продолжения улицы Ленина. Речь идёт об отрезке от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода. По графику, работы здесь планируется завершить в октябре, но подрядчик намерен выполнить обязательства с опережением.

Улица станет длиннее на 1,2 км. Строительство ведёт компания "ВОРТ", которая строит дороги и в других муниципалитетах. Дорога спроектирована с учетом предпочтений вартовчан: обеспечена доступная среда для маломобильных категорий граждан, выделены полосы для движения на роликах и велосипедах, построены парковки, есть просторная пешеходная зона.

Участок дороги свяжет центральную часть города и его старый район, а также предоставит выезд на дороги регионального значения. Работы идут с привлечением средств федерального бюджета: из 90 млн руб. 33 – средства государственной казны. Глава Нижневартовска подчеркнул, что строительство дорог в новых микрорайонах – один из приоритетных вопросов для властей муниципалитета. Это необходимо не только для дальнейшего жилищного строительства, но и для создания комфортных условий граждан, которые уже переезжают в многоквартирные дома, расположенные в новых микрорайонах.